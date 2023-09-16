شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفل حديث الولادة ميتاً على قارب مهاجرين قبالة «لامبيدوزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، السبت، أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتاً على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، خلال عملية إنقاذ.

وذكرت الوكالة أن الطفل وُلد أثناء الرحلة وتوفي بعد وقت قصير من ولادته، مضيفة أن نحو 40 مهاجراً كانوا على القارب.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، غرق رضيع عمره خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة، بعد أن انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال إفريقيا.

ووصل قرابة 126 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يصل إلى مثلي العدد بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022. ووقع العبء على كاهل لامبيدوزا في الآونة الأخيرة؛ إذ وصل إليها نحو 7 آلاف مهاجر منذ الاثنين الماضي فحسب، وهو ما يفوق عدد السكان المقيمين بها، ما دفع الساسة في المنطقة إلى طلب المساعدة.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك «ببعثة بحرية إن لزم الأمر» لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا.

ووعدت ميلوني، في رسالة بالفيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، باتخاذ إجراءات صارمة رداً على زيادة وفود المهاجرين الأسبوع الجاري.