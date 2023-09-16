انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال متهم ببيع عملة "100 دولار" مزيفة بأحد الأسواق التجارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز بغداد /مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه ببيع عملة أجنبية مزيفة فئة (100 دولار)".

وأضافت، أن "المتهم قام ببيع مبلغ 1600 دولار الى أحد المواطنين في أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة بغداد".



وأشارت الى "تدوين أقوال المتهم وعرض الموضوع أمام أنظار السيد قاضي التحقيق المختص وقرر توقيف المتهم أصوليا وفق أحكام المادة 281 من قانون العقوبات".