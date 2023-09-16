انت الان تتابع خبر ميسي يغيب عن مواجهة إنتر ميامي وأتلانتا.. صحيفة اسبانية تكشف السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحيفة أن ميسي لم يسافر مع فريقه إلى مدينة أتلانتا وظل في ميامي، مشددةً على أن عدم خوضه للمواجهة يأتي لإراحته لما هو قادم من مواجهات حاسمة للفريق في الدوري الأمريكي؛ إذ لا يعاني من أي إصابة خطيرة.وأكد ميسي ضمنيًّا ما تناقلته وسائل الإعلام عن غيابه في المواجهة القادمة بنشره فيديو عبر خاصية ستوري بصفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" خلال تناوله البيتزا في أحد مطاعم ميامي.

ويرغب البرغوث في الحصول على مزيد من الراحة بعد طلبه التبديل في الدقائق الأخيرة من مواجهة منتخب بلاده ضد الإكوادور، وغيابه عن المواجهة التالية ضد بوليفيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستهدف إنتر ميامي إراحة ميسي ليكون جاهزًا لنهائي كأس الولايات المتحدة ضد فريق هيكتور هيريرا في 27 من الشهر الجاري، وسيتعين على الفريق اللعب كل ثلاثة أيام من الآن وحتى موعد المباراة بسبب ضغط روزنامة الدوري الأمريكي.

وفاز إنتر ميامي في مباراته الماضية بالدوري المحلي أمام سبورتينغ كانساس 3-2، فى أول مباراة بغياب ميسي الذي كان مع منتخب بلاده في المعسكر الماضي.

ويواجه إنتر ميامي صعوبةً في الوصول إلى مرحلة الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي رغم تحسن نتائجه في منافسات الشرق، إذ يتخلف بفارق 6 نقاط عن دي سي يونايتد صاحب المركز الأخير المؤهل للأدوار الإقصائية مع مباراتين أقل من إنتر ميامي.

ويحتل رفاق ميسي المركز الـ14 في جدول الدوري الأمريكي، برصيد 28 نقطة في المجموعة الشرقية، بينما يحل أتلانتا يونايتد في المركز السادس برصيد 42 نقطة، في المجموعة ذاتها.

ونجح إنتر ميامي في التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي بعد الفوز خلال الفترة الماضية بلقب بطولة كأس الدوريات.