إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على مدينة نابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات، اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في بلدة بيتا، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تخلل ذلك مداهمة منازل عدة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 63 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين، لافتاً أن الجرحى نقلوا لمستشفيات مدينة نابلس لتلقي العلاج.