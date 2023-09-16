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رونالدو يعلن الحرب على يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان - ولعب رونالدو في يوفنتوس لمدة 3 سنوات، في الفترة من 2018 حتى 2021، قبل العودة إلى مانشستر يونايتد، ولكن قبل رحيله كان هناك بعض المستحقات المتأخرة التي لم يدفعها النادي الإيطالي خلال فترة تفشي جائحة فيروس .

ومن المعروف أن مستحقات رونالدو، التي تقدر بحوالي 20 مليون يورو، كان من المفترض أن تدفع له في عام 2020 خلال فترة الجائحة، ولكنها تأجلت بسبب الأزمة المالية.. ومع ذلك، لم تقم إدارة نادي يوفنتوس بسداد هذه المستحقات حتى الآن.

وتورط رونالدو، سابقا، في قضية تلاعب مالي مع يوفنتوس، وتم استدعاؤه للتحقيق في هذا الشأن، مما أدى في النهاية إلى خصم نقاط من رصيد الفريق في الموسم الماضي وحرمانه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عام.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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