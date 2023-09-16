شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص يتسلق جدار الإسطبلات الملكية في بريطانيا.. ماذا فعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة في لندن أنها القبض على رجل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد رصده وهو يتسلق جدارًا ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر بكنجهام.

وتلقى رجال الشرطة تقارير في الساعة 1:25 صباح اليوم السبت (0025 بتوقيت جرينتش)، عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الإسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.

الإسطبلات الملكية في بريطانيا

وأوضحت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما ألقي القبض عليه خارج الإسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز، وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.