البلشي: التواصل مع المالية لمعرفة حجم زيادة بدل الصحفيين وموعد الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، مؤكدا أن القرار استجابة لمطالب الكثير من الصحفيين.

وقال البلشي في تصريحات خاصة لمصراوي: يجب أن نشكر الرئيس على اهتمامه بالصحفيين، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها زيادة البدل.

وأضاف البلشي، أن البدل يشكل جزءا كبيرا من دخل الصحفيين وأي قرار يرفع العبء عن كاهلهم علينا تثمينه والإشادة به، موضحا: "نحن الآن في انتظار التفاصيل بشكل عام عن حجم الزيادة وطبيعتها وموعد صرفها، وسنتواصل مع وزارة المالية لمعرفة المخصصات المقررة في الموازنة لإعلانها للصحفيين".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين ودراسة مقدار الزيادة.