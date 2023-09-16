السفارة الإيطالية: وصول سفينة مساعدات إلى درنة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ)

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا وصول سفينة إلى مدينة درنة محملة بمساعدات إغاثية تتألف من خيام وبطاطين ومواد طبية ومضخات مياه.

وأكدت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع "إكس" وصول السفينة البحرية الإيطالية سان ماركو إلى درنة وعلى متنها 100 خيمة لـ 1000 شخص، و5000 بطانية، و30 منصة من المواد الطبية، و8 مضخات مياه، ومروحيتين، وجرارات لتسوية التربة والإنقاذ، حسب "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت.

ومن جهة أخرى، "غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وفقا للآليات المتبعة لدى المركز، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

كما أرسل المغرب فريقاً من الخبراء والمهندسين المختصين في حماية السدود، إلى المناطق المنكوبة في درنة لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جراء الفيضانات.

كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، وصول أول فريق إنقاذ روسي، قوامه 50 فردا، إلى ليبيا، حيث توجه إلى مدينة درنة المنكوبة.

كان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبدالجليل قد أعلن وفاة 3166 شخصا حتى مساء أمس الجمعة، جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال.

من جانبه.قال علن النائب العام، الصديق الصور عن بدء التحقيقات لتقصي أسباب انهيار سدّي وادي درنة وملاحقة مرتكبي ما وصفه بالجريمة، كاشفا عن أن انهيار السدين تسبب في تضرر 800 مبنى في المدينة.