محافظ الإسكندرية لوزير التعليم: إنشاء 32 مدرسة جديدة تضم 441 فصلًا دراسيًا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المنظومة التعليمية بالمحافظة تواجه العديد من الصعوبات مثل باقي المحافظات سواء كثافة الطلاب وعجز المدرسين والإداريين بالمدارس ويجري العمل على مواجهة تلك المشكلات وحلها في إطار الامكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى إنشاء 23 مدرسة بعدد 441 فصل دراسي، لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن الانتهاء من صيانة 96 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأضاف أن الإسكندرية من المحافظات التي تحظى دائمًا برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، لافتًا إلى وجود 2805 مدارس في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي "عام وخاص وفني" بإجمالي مليون و445 ألف و609 طلاب.

على الجانب الآخر، أشاد وزير التربية والتعليم بدور الاسكندرية كأولي المحافظات التي طبقت "مجموعات الدعم" بمدارسها على نطاق كافة الإدارات التعليمية كخطوة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية والتي لاقت نجاح كبير العام الدراسي الماضي.

وأشار إلى تطلعه أن تكون الإسكندرية منصة تعليمية خاصة بها، لاستغلال الكوادر التعليمية المتميزة بالمحافظة، مؤكدًا على توفير كل الدعم لكافة المحافظات، للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق الهدف الاسمي للوزارة وهو تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واللواء يسري عبد الله الديب، مساعد الوزير لهيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد عبد الكريم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.