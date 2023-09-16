ضبط شخصين يروجان أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبط (مالك المحل الأول) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص)، وضبط (المدير المسئول عن المحل الثاني) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

بمواجهة المتهمان أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية لاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائي.