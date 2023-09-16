ضبط عاطل في البحيرة بحوزته أسلحة نارية ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل مقيم بالبحيرة، بحوزته مخدرات وأسلحة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أفادت قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة) بالإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.900 كيلو جرام - 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.