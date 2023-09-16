شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة مؤكدا أن هذه القرارات تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتؤكد أيضا حرص الرئيس السيسي علي توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والبسيطة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر:" الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان صادقا مكاشفا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع وهذه القرارات تهدف إلى توفير بيئة أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

وأعرب فرحات عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بسرعة التحرك لرفع الضغط عن المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، مؤكدا أن استقرار الدولة المصرية حالياً يرجع الفضل فيه للشعب البطل الذى تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي، وجهد ورؤية رئيس عظيم، وقوات مسلحة وطنية لم تدخر جهداً، ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة الوطن