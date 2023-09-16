شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال النائب تيسير مطر، لقد تشرفت اليوم بحضور لقاء الرئيس على أرض بني سويف، وأن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، وأن الرئيس السيسي لا يتأخر عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

ووجه النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية باسمه ونيابة عن جميع قيادات الحزب ونوابه بمجلس الشيوخ والنواب رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على انخاذه هذة القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين.