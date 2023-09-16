شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة السيد أحمد: قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التكنولوجيا يبرز إيمانه بدور الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، علاوة على باقي القرارات التي سنستفيد منها شأننا شأن باقي العاملين بالدولة، تعكس اهتمام وإيمان الرئيس السيسي بالصحفيين ودورهم في مسار التنمية، لافتة إلى أنها تبرز حرصه تطوير أدائهم المهني من خلال زيادة بدل التكنولوجيا.

وقالت إنها تؤكد أهمية دور الإعلام لما يقدمه من دور إيجابي وحرص القيادة السياسية على توسيع نطاق انتشار الصحافة وتأثيرها بالمجتمع، خاصة وأننا لسنا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، ومن ثم توجيه الرئيس السيسي يمنح الصحفيين حق الحصول على تلك المكتسبات بشكل مباشر.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .