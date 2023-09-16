شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة النواب": قرارات الرئيس السيسي تاريخية وضربة قاصمة للمتربصين بالوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم المصريين، مؤكدة أنها ضربة قاصمة لكارهي الوطن والمتربصين به.

وأشارت نورا علي، إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولم تتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، مشيرة إلى الرئيس السيسي رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

وشددت نورا علي، على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكل يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

وتابعت: "كما ستخلق هذه القرارات حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل المفعم بالأمل والتحدي لدى المصريين ليتوجوا جهدهم على مدار السنوات الماضية".