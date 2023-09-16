شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: الرئيس السيسي ينتصر للمواطن البسيط بقرارات حاسمة فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك إحساسه بمعاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتى أثرت على كل دول العالم.

وأكد أن حزمة قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تخفيف آثار تلك الأزمة، بما يتفق مع القدرات المتاحة للدولة في مثل تلك الظروف ، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عند وقوفه على حقيقة احتياحات المصريين فإنه يتخذ القرارات الحاسمة في الأوقات المناسبة.

يذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته بمحافظة بني سويف اليوم شملت الأتي:-

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024