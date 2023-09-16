شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: الرئيس السيسى يؤمن بدور الصحافة وأول مرة رئيس يتحدث عن زيادة البدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لرفع المعاناه عن المصريين ومواجهة مشاكل غلاء المعيشة، وخص المجلس بالذكر زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين.

وأكد المجلس أن زيادة بدل التكنولوجيا يساهم في زيادة دخول الصحفيين بعد أن أصبح البدل جزءا من دخولهم المعيشية، وأنها المرة الأولى التي يخص فيها رئيسا مصري جموع الصحفيين بزيادة في البدل مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يعكس إيمان الرئيس بأن الصحافة تؤدي دوراً هاماً في مسيرة النهضة الوطنية ونشر الوعي والمعرفة، مما يقتضى التحلي بالموضوعية والمصداقية والمهنية، والتعبير الحر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية مكفول بمناخ ديمقراطي ومنظومة دستورية وقانونية متطورة، مؤكدا أن هذه الثقه تلقى على كاهل الصحفيين تحمل المسؤولية الوطنية، والقيام بواجب الكلمة ونقل الحقيقة والوقوف سداً منيعاً أمام الشائعات وكل ما من شأنه المساس بوطننا الغالي لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير.