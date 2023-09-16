شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأحرار الاشتراكيين" قرارات الرئيس السيسي فى صالح الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس السيسي في محافظة بني سويف تخدم أهالي محافظة بني سويف التي تمثل قطاعا كبيرا من أبناء الوجه القبلي والصعيد.

وأعرب طارق درويش عن امتنانه بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي في صالح شرائح كثيرة من المجتمع، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات، وكذلك أصحاب معاشات حياة كريمة.

وقال إن هذه القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم كانت لصالح المصريين الذين يشعر الرئيس بهم وبما يحتاجونه في ظل الظروف العالمية الحالية.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أتخذ اليوم عدة قرارات جاءت بما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25 %"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15 %" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.