شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: قرارات الرئيس السيسي تعد استكمالا للاستجابة لمخرجات الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار استكمال الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، ثم ضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن تلك القرارات سيكون لها دور في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهة الأعباء التضخمية.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، فضلًا عن التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها السيسي خلال زيارته لبني سويف، تؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس يدرك حجم المتاعب التي يعانيها المواطن، لذلك يحرص دائمًا على إصدار حزمة قرارات وإجراءات للتخفيف من تلك التحديات والصعوبات التي يواجهها.

وأشاد "صقر" بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصعيد، بعد عقود طويلة من التهميش، عانى خلالها أهالي صعيد مصر من الفقر وعدم توافر أساسيات الحياة، قبل أن تتوجه بوصلة التنمية لتعم كل محافظات مصر وعلى رأسها الصعيد، الذي حدثت فيه نقلة كبيرة بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال إن طابع الحياة في الصعيد تغير تمامًا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث طالت خطط التنمية والتطوير كل قرية من قرى صعيد مصر، واستهدفت الدولة المصرية توفير حياة كريمة لكل أهالي الصعيد والنهوض بمستوى المعيشة من خلال كم المشروعات التي أطلقتها الدولة بشكل غير مسبوق هناك.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى مشروعات البنية التحتية التي تم إطلاقها، من صرف صحي وإدخال الغاز الطبيعي، فضلًا عن إقامة مجتمعات سكنية لائقة، كان لها الفضل في القضاء على العشوائيات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونوه رضا صقر، بأن مشروعات التنمية في الصعيد شملت جميع المجالات، ولم تقتصر فقط على البنية التحتية، فقد توسعت الدولة في مشروعاتها لتحسين جودة الحياة بصعيد مصر والتسهيل على أهالينا، لذلك أنشأت العديد من الجامعات الحكومية والأهلية، الأمر الذي خفف على طلابنا ووفر عليهم مشقة الانتقال إلى العاصمة أو الدلتا، مضيفًا: "كما كان القطاع الاقتصادي محور اهتمام الدولة المصرية، فأنشأت العديد من المصانع التي وفرت فرص عمل كثيرة لشباب الصعيد".

وقال رئيس حزب الاتحاد: "كما أشادت بمبادرة حياة كريمة وما قامت به من إنجازات، أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يقدم نموذجًا فريدًا في رعاية الأسر الأكثر احتياجيًا والعمل كذراع تنموية للحكومة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".

واختتم رضا صقر: "ما لمسته اليوم خلال مشاركتي في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبني سويف، يؤكد أننا أمام طفرة غير مسبوقة، لم تنجح الحكومات المتعاقبة على تحقيقها، وهو ما أظهر الاستقبال الحاشد من أهالي بني سويف للرئيس خلال زيارته التاريخية".