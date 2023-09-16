شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب يوجه الشكر للرئيس السيسى: يلمس معاناة المصريين وواحد منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه رئيس لجنة تضامن النواب مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى الدكتور عبد الهادى القصبى رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اتخاذه هذه القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية .

و أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة تضامن النواب ورئيس لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال القصبى أن هذه القرارات أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.