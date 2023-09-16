شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الصحفيين": اهتمام الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب يستحق الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بـ «سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة»، وغيرها من قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة، التي تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

وقال أيمن عبد المجيد إن اهتمام الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين، يستحق الشكر، كون البدل يُمنح لجميع الزملاء في كافة المؤسسات، والصحف المُتعطلة والمُتعثرة الذين لن يستفيدوا من زيادة الأجور، ويعتمدون بالأساس على بدل التكنولوجيا والتدريب، ومن هنا تأتي أهمية بدل التكنولوجيا والتدريب.