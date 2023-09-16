شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": انتصار جديد للصحافة المصرية في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ونيابة عن جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تم إعلانها اليوم والتي تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، في ظل الازمات العالمية المتوالية.

وثمنت الهيئة والمؤسسات الصحفية القومية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، والتي تمثل دليلا واضحاً على تقدير الرئيس للصحافة المصرية وحرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم لها لتستمر في دورها التثقيفي والتنويري بما يدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ومواجهة الشائعات والأكاذيب المغرضة التي تواجه بلادنا.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص الشكر والامتنان لما تتخذه القيادة السياسية الحكيمة من قرارات تأتى في صالح المواطن المصري، مؤكداً إدراك الجماعة الصحفية لما يواجهه وطننا الحبيب من محاولات قوى الشر اليائسة لإعاقة مسيرة البناء التي تشهدها مصر في جميع المجالات وفي جميع المحافظات، ومشدداً على ضرورة التصدى لها تأكيداً لدور صحافتنا الوطنية كأحد أهم أدوات القوي الناعمة للوطن التي تمثل سياجا حاميا امام بث الشائعات وترديد الأباطيل.