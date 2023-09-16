شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الريادة»: قرارات الرئيس السيسي تعكس إحساسه الدائم بالمواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بالقرارات التي اتخذتها الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف.

قال حسنين إن هذه القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم جاءت في صالح شرائح كثيرة من أبناء الشعب المصري، وأن هذه القرارات تدل على الجانب الإنساني لدى الرئيس السيسي، وإحساسه الدائم بالمواطن المصري وسعيه نحو مصلحة المصريين.

أكد رئيس حزب الريادة أن الحزب يعلن دعمة الكامل والمستمر لكل من يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري ويحقق الحياة الكريمة لكل المصريين، وأن الرئيس السيسي دائما يقف بجانب المواطن المصري، ويحقق أمل وأحلام المصريين وشاهدنا ذلك في افتتاح المشروعات القومية العملاقة في البناء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أتخذ اليوم عدة قرارات

جاءت بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.