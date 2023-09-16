شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الإصلاحى الحر مشيدا بقرارات الرئيس السيسي: تعكس الجانب الإنسانى للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد التيار الإصلاحي الحر بحزمة القرارات التي أعلنها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت العديد من العلاوات الاستثنائية والإعفاءات الضريبية.

وأكد التيار على أن مثل تلك القرارات تعكس الجانب الإنساني لدى الرئيس، وإحساسه الدائم بمعاناة المواطن، وسعيه الحثيث نحو مصلحة المصريين.

وأضاف التيار بأن شمول تلك القرارات لعدة فئات سواء العاملين بالدولة أو من خارجها وكذلك أصحاب المعاشات يؤكد أن القيادة السياسية تحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كافة المصريين دون تمييز، وثمن التيار تلك القرارات التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم نحو عدالة اجتماعية وحياة كريمة لكافة المصريين.