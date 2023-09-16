شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الدولة تسير بخطى غير مسبوقة فى طريق التنمية والبناء للصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يؤكد أن صعيد مصر يعيش عهداً جديداً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين، ويأتي ذلك ضمن أهداف الجمهورية الجديدة التى وضعه أهدافها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية الشاملة حيث تحظي محافظات الصعيد بالنصيب الأكبر من خطط التنمية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات التي عانت عقودا كثيرة من الإهمال و التردي والحرمان والتهميش.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن محافظة بني سويف شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً فى البنية التحتية والتكنولوجية والتعليمية والتنموية وكان لحياة كريمة بصمة واضحة في تطوير بني سويف إذ أنها استهدفت تنفيذ 6161 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة واستفادت من مشروعات حياة كريمة 66 قرية رئيسية بقرى بني سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى و تنفيذ 12 مجمعا خدميا داخل 12 قرية رئيسية، ويضم المجمع الخدمي مكتب بريد وشهر عقاري ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب تموين ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير وجه الحياة فى كل قري محافظات مصر لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات داخل محافظات الصعيد فرصة هامة لتحقيق التنمية المستدامة و تدشين فعلي للجمهورية الجديدة رغم التحديات الكبيرة، من خلال تنفيذ وإنشاء العديد من المشاريع، لسد الفجوة التنموية وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري من أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية، وتعزيز جودة حياة السكان وتحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية و خلق فرص جديدة للسكان في الصعيد بالإضافة إلى ذلك، تسعى مشروعات حياة كريمة في الصعيد إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان، وتعزيز التعليم وتوفير فرص التدريب المهني.