قوى الامن: تدابير سير غدا ولأيّام عدّة في بيروت بمناسبة إقامة تدريبات للمشاركين في سباق بيروت ماراثون 2023

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــشعبة العلاقات العامة، بأن "ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارينًا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ:

17 و 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023".

وطلبت من "المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".