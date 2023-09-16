قوى الأمن عممت صورة سورية مفقودة غادرت مدينة الهرمل برفقة ولديها ولم تَعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة: فاطمة خالد الجمال (مواليد عام 2000، سوريّة)، الّتي غادرت برفقة ولديها بتاريخ 12/09/2023 مدينة ​الهرمل​ إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بمخفر الهرمل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 200133-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".