الاتحاد العمالي لـ"النشرة": دفع الرواتب بالدولار مبادرة وطنية نتمسك بها

عبّر رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، عن تأييد الاتحاد للخطوات التي يقوم بها حاكم مصرف ​لبنان​ بالإنابة ​وسيم منصوري​، خصوصاً لجهة دفع رواتب موظفي ​القطاع العام​ والمتقاعدين ب​الدولار​.

وحذّر الاسمر في حديث لـ"النشرة"، الاصوات التي تنادي بدفع الرواتب بالليرة، من تحّرك الاتحاد العمالي العام ضد سياسات هؤلاء، وفضح ابعادها الرامية الى تهميش الموظفين والعسكريين واساتذة وموظفي ​الجامعة اللبنانية​ والمتقاعدين.

ورأى ان عملية دفع الرواتب بالدولار التي يقوم بها منصوري تحمي 400 الف عائلة من خسائر متوقعة في حال تمّ دفعها بالليرة اللبنانية، عدا عن ان ضخ كتلة نقدية بالليرة سيؤدي الى اهتزاز كبير في ​سعر الصرف​، على حساب الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، نتيجة فقدانهم المزيد من قيمة رواتبهم.

واكد رئيس الاتحاد العمالي العام اهمية الحصول على الراوتب بالدولار، انطلاقاً من انها لا تنطلق من اكلاف على الخزينة، ولا تؤدي الى خسائر، حيث الفروقات بسيطة جداً، ولا هي ناتجة عن سحب من اموال المودعين، بل هي تساهم في مؤازرة متواضعة للفئات الاكثر معاناة وتضرراً في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة في لبنان، في ظل تدني رواتبهم.

وأيد الاسمر خطوة منصوري التي اقدم عليها الشهر الماضي، داعياً اياه الى الاستمرار بها، بإعتبارها مبادرة وطنية واجتماعية وانسانية واقتصادية مهمة.