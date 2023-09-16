ريفي: هدف "حزب الله" وأبواقه الإعلامية تحويل أصدقاء لبنان إلى أعداء

أشار النّائب ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "هدف "​حزب الله​" وأبواقه الإعلاميّة تحويل أصدقاء ​لبنان​ إلى أعداء، والحملة المتجدّدة الّتي تشنّها الصحيفة الصفراء على دولة ​الإمارات​، سببها أنّ هذه الدّولة قويّة وسيّدة، ولا تسمح بالتّلاعب بأمنها".

وأكّد، في بيان، أنّ "اللّبنانيّين الأحرار يحفظون جميل الإمارات، ويدينون هذه الحملة المتجنّية، أمّا "حزب الله" فلن ينجح في تخريب هذه العلاقة التّاريخيّة والأخويّة. أللهمَّ لا تحاسبنا على ما فعل المفترون المأجورون والحاقدون، وهم ليسوا منّا".