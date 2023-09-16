"أطباء بلا حدود" استنكرت الاعتداءات على الطواقم الطبية بمخيم عين الحلوة: لتوفير بيئة آمنة لها

أعربت منظّمة "أطباء بلا حدود"، عن استنكارها "الاعتداءات على الطواقم الطبيّة في مخيم عين الحلوة في صيدا- جنوب لبنان".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الطواقم الطبيّة ليست أهدافًا في النّزاعات، حيث أنّ عملها أساسي وحيوي لإنقاذ حياة الأشخاص، بغضّ النّظر عن عرقهم أو دينهم أو انتماءاتهم".
ودعت المنظّمة، جميع الجهات المتصارعة في المخيّم إلى "احترام المراكز الصحيّة والطواقم الطبيّة، وتوفير بيئة آمنة لهم للاستمرار في عملهم المنقذ لحياة النّاس، وتقديم الرّعاية الطبيّة الطارئة لمن هُم بأمسّ الحاجة إليها".
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