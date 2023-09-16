وهاب ردًا على جنبلاط: الشيخ حكمت الهجري ليس قائد السويداء والاستفراد بالمواقف ممنوع

ردّ رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على الوزير السّابق ​وليد جنبلاط​، قائلًا: "يا وليد بك بمحبّة أقول لك، الشّيخ حكمت الهجري أحد قادة ​السويداء​ وشيخ عقل نحترمه ونقدّره، لكنّه ليس قائد السّويداء، ففي السّويداء مشايخ كبار غيره وقادة ونحن وراءهم عندما يُجمعون على رأي واحد".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "إذا أردت إجماعًا، فلنلتقي عند الشّيخ أمين (المرجع الرّوحي الأعلى الشّيخ أبو يوسف أمين الصّايغ) ونتناقش. أمّا الاستفراد بالمواقف فممنوع".

وكان قد أكّد جنبلاط أنّ "دروز ​السويداء​ بقيادة الشّيخ حكمت الهجري، هم جزء لا يتجزّأ من ​الشّعب السّوري​، يريدون الحرّيّة والكرامة"، داعيًا إلى "الحذر الشّديد من أصوات اليمين الصهيونى، أمثال وليد فارس وجماعته".