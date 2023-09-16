مطر: لبنان يتمسك بمبدأ عدم مهاجمة الأشقاء والأصدقاء ولا يمكن سلخه عن محيطه وهويته العربية

أكّد النّائب ​إيهاب مطر​، أنّ "دولة ​الإمارات​ كانت دائمًا في الصّفوف الأماميّة لحماية مصالح العرب، وفي الدّفع باتجاه آفاق جديدة تتوافق مع المتغيّرات العالميّة، وصولًا إلى الفضاء".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "اللّبنانيّين عمومًا لا يذكرون ولا يتذكّرون الإمارات إلّا بكلّ خير على كلّ المستويات، بوجود الآلاف من شبابنا الّذين تستقبلهم بكل احترام، بالإضافة إلى وقفاتها الأخويّة الدّائمة، بدءًا بتمويل مشروع الليطاني مرورًا بمساعدات حرب تمّوز، وصولًا إلى إغاثة شعبنا خلال ​انفجار المرفأ​".

وأشار مطر إلى أنّ "​لبنان​ لا يمكن سلخه عن محيطه وعن هويّته العربيّة، وهو يتمسّك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم مهاجمة الأشقّاء أو الأصدقاء في كلّ مكان، و"يلّي فينا بيكفينا".