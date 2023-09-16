تيمور جنبلاط: من الضروري وجود معالجة موضوعية للتباين بين مولوي وعثمان بعيداً من الإعلام

رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "من الضروري وجود معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام الأمن الداخلي عماد عثمان بعيداً من الإعلام، حرصاً على دور قوى الأمن والوزارة معاً، وحفاظاً لما بقي من هيبة الدولة. ومن باب الحرص أيضاً، نؤكد في الحزب على إقالة باسل الحسن لدوره المسيء-كي لا نقول أكثر-للعلاقات اللبنانية الفلسطينية".

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