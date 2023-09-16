شكرا لقرائتكم خبر عن مقدونيا الشمالية تعلن طرد ثلاثة دبلوماسيين روس إضافيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سكوبيي - (أ ف ب)

قررت مقدونيا الشمالية طرد ثلاثة دبلوماسيين روس، في خطوة هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في سكوبيي، السبت.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الروسي سيرغي بازدنيكين في 12 أيلول/سبتمبر، وأبلغته أن ثلاثة من زملائه باتوا «أشخاصاً غير مرغوب بهم» وعليهم مغادرة مقدونيا الشمالية.

وأشارت إلى أن هذا القرار تمّ اتخاذه بعد ورود معلومات من الجهات المختصة بشأن نشاطات تشكّل انتهاكاً لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

وبذلك يرتفع إلى 14 عدد الدبلوماسيين الروس الذين أعلنت هذه الدولة الواقعة في غرب البلقان، طردهم منذ بدء حرب أوكرانيا، بعد خمسة في آذار/مارس، وستة في نيسان/إبريل 2023.

انضمت الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي في آذار/مارس 2020، وتطمح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وحذت سكوبيي حذو دول الاتحاد في فرض عقوبات على موسكو على خلفية الحرب.