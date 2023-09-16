انت الان تتابع خبر رصد تزوير ومخالفات عقود 23 عقاراً في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أن "فريق التحرّي الخاصّ في مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة سامراء/ قسم الإيجارات والعقود، كشف بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق عن إبرام البلديَّة عقود إيجار لـ(23) عقاراً تشوبها حالات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ وتزوير".وأضافت أنَّ "العقود تشمل إيجار معارض سيَّارات ومعامل إنتاج البلوك وساحات بيع الغاز وورش تصليح سيَّاراتٍ ومحال معداتٍ صناعيَّةٍ، إضافة إلى مطاعم ومقاهي وأفرانٍ ومشاتل".

وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثلين القانونيّين لمُحافظة صلاح الدين وبلديَّة سامراء، فضلاً عن تنظيم سير تحقيق مفصل بالمخالفات المرتكبة وتاريخها وتحديد الجهة المتضررة منها والمقصرة".

