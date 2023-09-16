شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ في اليونايتد لحسم مستقبل تين هاج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن الساعات القليلة القادمة ستشمل اجتماع طارئ داخل إدارة اليونايتد لحسم مستقبل المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

حيث شددت بعض المصادر أن الأقرب في الفترة الحالية هو رحيل المدرب بصورة كبيرة، لإحتواء غضب الجماهير والسيطرة علي الوضع الحالي.

وأضافت التقارير أن تين هاج يعلم بإقتراب رحيله عن الفريق أيضا، ولن يكون الأمر مفاجئا بصورة كبيرة إذا ما تمت إقالة المدرب خلال هذا الأسبوع.

جماهير اليونايتد قامت بالإنسحاب من المباراة في الأولد اترافورد بعد هدف برايتون الثالث، الأمر الذي عبر عن الفترة السيئة التي يعيشها الشياطين الحمر مع المدرب الهولندي.

ترتيب اليونايتد الحالي بالبيرميرليج

هذا ويحتل اليونايتد المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 6 نقاط فقط من خمس مباريات خاضها الفريق.