شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حقوق النواب": قرارات الرئيس السيسي أسعدت ملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، مؤكدًا حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القرارت تسعد ملايين المصريين.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن قرارات الرئيس السيسي التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية.

وأكد رضوان، أنها قرارات استثنائية عظيمة أدخلت السعادة والبهجة على قلوب ملايين المصريين بأن الرئيس إلى جانبهم ومعهم ويشعر بما يشعرون ويسمع أصواتهم.