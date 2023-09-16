شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة يثمن قرارات الرئيس السيسى: تدعم الفئات المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي، قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها في مؤتمر محافظة بني سويف، أثناء افتتاح بعض المشروعات التنموية الكبرى بالمحافظة، والتي تضمنت زيادة المنحة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وزياد المعاشات ذات العلاوة وزيادة معاش حياة كريمة 15%، وصرف علاوة الصحفيين، وإعفاء صغار المزارعين من الفوائد وغرامات التأخير، وكذا مد مهله للمتأخرين عن سداد أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية 2024، مع إعفائهم من غرامات التأخير.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: كل هذه القرارات تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى رفع أسعار السلع والخدمات، كما تهدف لدعم الفئات المستهدفة.

يذكر أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت الآتي:

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات.

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه.

6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف أعباء صغار الفلاحين والمزارعين.

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024.