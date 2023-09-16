شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قرارات السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات هدفها حماية البسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها اليوم خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف والمتعلقة بزيادات مالية برواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مؤكدا أنها تصب في صالح المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة.

وأضاف سوس في بيان له اليوم، أن قرارات زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 ، تؤكد حرص الرئيس السيسي الفعلى على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن هذه القرارات هدفها حماية البسطاء ، وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل ، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، بجانب أنها تعد انحياز للمواطنين وتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

وذكر سوس، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طارد للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن منظومة دعم البسطاء لم تتوقف عند هذا الحد، فضلا عن أن الدولة ترفع شعار المواطن أولا ،وأن القرارات الرئاسية تؤكد أن الرئيس يستشعر نبض المواطن والتفاعل معها بالقرارات العاجلة.

وأشادت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، مؤكدة أنها تاريخية وتصب في صالح شرائح كثيرة من المجتمع، وأسعدت المصريين.

وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات صحفية، أن قرارات الرئيس السيسي، التي اتخذها اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة، وكل ما يخص حياة المواطن المصري.

وشددت عفاف زهران، على أن قرارات الرئيس السيسي والخاصة بصغار المزارعين والفلاحين تؤكد اهتمامه بأوضاع الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري وتؤكد أنه قريب منهم، خاصة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 ، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

وأوضحت عفاف زهران، أن مصر تنفذ برنامجا واسعا ومتعددا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، موضحا أن الدولة وقيادتها تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.