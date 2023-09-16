الأحمد التقى وفدًا من "عصبة الأنصار" وتأكيد تثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

التقى عضو اللّجنتَين التّنفيذيّة لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" والمركزيّة لحركة "فتح" ​عزام الأحمد​، في السّفارة الفلسطينّية في بيروت، وفدًا من قيادة "​عصبة الأنصار​" برئاسة ​أبو شريف عقل​ و​ابراهيم السعدي​ وأيمن شريدي.

وتم خلال اللّقاء استعراض الأوضاع في ​مخيم عين الحلوة​ والتّأكيد على "تثبيت وقف إطلاق النّار واستمراره، والعمل على تنفيذ النّقاط الأخرى كافّة المتعلّقة بأحداث مخيم عين الحلوة، الّتي سبق أن أُعلنت من قشبل الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني وجهازَي المخابرات والأمن العام، بالاتفاق مع القيادة الفلسطينية، والتي بدأ تنفيذها بمبادرة رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ بوقف ​إطلاق النار​ مساء يوم الخميس 14/9/2023".

وتمّ التّشديد على "سرعة تنفيذ بقيّة النّقاط، سواء ما يتعلّق منها بعودة الحياة الطبيعيّة في مخيم عين الحلوة و​صيدا​ والجوار اللّبناني، وتسليم المتّهمين باغتيال قائد قوّات الأمن الوطني في صيدا اللّواء ​أبو أشرف العرموشي​ ورفاقه".