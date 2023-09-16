عمّمت بلدية ​عين قنيا​ في قضاء ​حاصبيا​، بالتّنسيق مع مختارَي البلدة، بيانًا أُذيع عبر مكبّرات الصوت، حذّرت خلاله أهالي البلدة والقاطنين فيها، من أنّها "تمنع منعًا باتًا قطع الأشجار على أنواعها من الأحراش والأملاك العامّة، تحت طائلة المسؤوليّة والملاحقة القانونيّة لكلّ من تخول له نفسه مخالفة مضمون القرار".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عين قنيا: يُمنع منعًا باتًا قطع الأشجار على أنواعها من الأحراش والأملاك العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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