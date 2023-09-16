انت الان تتابع خبر الحرب في أوكرانيا.. حديث عن تكتيكات "الأرض المحروقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خيرسون، ألكسندر بروكودين، الذي قامت كييف بتعيينه في هذا المنصب، قد ذكر قبل أيام قرار سلطات كييف في الإجلاء الإلزامي للعائلات التي لديها أطفال من 31 منطقة سكنية وذلك من الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة خيرسون.وقال مالكيفيتش في السياق ذاته: "هناك شعور كامل بأن الأشخاص الذين يتّخذون القرارات في أوكرانيا يدركون تماما أنه سيتم في المستقبل المنظور استرجاع خيرسون، وبناء على ذلك سيلجؤون إلى تكتيك الأرض المحروقة".

بالإضافة إلى ذلك، كشف مالكيفيتش عن كارثة إنسانية تتكشف في خيرسون التي تسيطر عليها كييف بصورة مؤقتة.

وقبل أيام، أعلنت سلطات كييف عملية الإجلاء الإلزامي للعائلات التي لديها أطفال في الجزء الذي تسيطر عليه من مقاطعة خيرسون، وينسحب هذا القرار على العديد من المناطق السكنية التابعة للمقاطعة.

وفرضت سلطات كييف هذا الإجلاء على كل من نيكولايفكا، وزولوتايا بالكا، وكراسني ماياك وغيرها، بحسب ما كتبته وسائل إعلام أوكرانية محلية حينها.