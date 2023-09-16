شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشير إلى إمكانية اختياره امرأة لتكون نائبة له في انتخابات 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يختار امرأة كنائبة له إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري لعام .2024

وقال ترامب في مقتطفات من مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "إن بي سي" تذاع كاملة غدا الأحد: "يعجبني هذا المفهوم ، لكننا سنختار أفضل شخص ..لكنني أحب المفهوم ، نعم".

وأشاد ترامب، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، بحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي أيدته الأسبوع الماضي في حفل لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ولايتها حيث رفع بعض الحاضرين لافتات مكتوب عليها "ترامب-نويم"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب عن نويم: "بالتأكيد إنها واحدة من الذين سأضعهم في الاعتبار"، ووصفها بأنها "حاكمة رائعة وعظيمة".