السعودية تبدأ إرسال المساعدات للمتضررين في ليبيا

وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
تأتي هذه الجهود تأكيدا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
من جهته، كشف المتحدث باسم المركز، سامر الجطيلي، أن الفرق الميدانية التابعة لمركز الملك سلمان ستبدأ في توزيع المساعدات، والإشراف على إيصالها لمستحقيها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، وغيره من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك، مستبعدا استقبال طلبات للمشاركة التطوعية بسبب الوضع الكارثي في ليبيا.
وقد قدم مركز الملك سلمان الكثير من المساعدات لأكثر من 92 دولة حول العالم.
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