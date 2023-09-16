متى تنتهي الظاهرة؟.. تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة انقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين لتخفيف الأحمال.

وتوجه " قاسم"، بمجموعة من التساؤلات في مقدمتها إلى متى تنتهى ظاهرة انقطاع الكهرباء؟.. وهل سوف تستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء؟.. وماهى استعدادات الحكومة فى موسم الصيف القادم؟ مؤكدًا على ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين بالحكومة لإيجاد حلولًا جذرية لهذه الأزمة.

وأكد البرلماني، أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوي القدرات الخاصة الذين يسكنون في أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون عندما تنقطع الكهرباء لأن ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائي أمام المصاعد الكهربائية للصعود الى وحداتهم السكنية.

وأضاف أنه في الوقت الذي تطالب الحكومة من المواطنين ترشيد الاستهلاك الكهربائي نجد العديد من المنشات الحكومية بعد أوقات العمل الرسمي مضاءة بالكهرباء، اضافة الى أن غالبية أعمدة الإنارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار وتكون مظلمة ليلًا اضافة الى وجود مليارات الجنيهات التي يتم إهدارها فى ملف سرقات التيار الكهربائى.

من جانبه أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، أن مصر ولأول مرة في تاريخها تحقق إنجازات كبيرة في قطاع الكهرباء وأكبر دليل على ذلك ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في عهد الرئيس ولكن الاتجاه نحو تصديرها مطالباً بالإسراع في دراسة المشكلات التي أدت إلى انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وطالب "طنطاوى"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر مشيراً الى ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة جميع الأسباب الحقيقية التي ورائها خاصة أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد.

وقال النائب خالد طنطاوي: إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين أدى الى اندهاش من المواطنين خاصة أن هناك انخفاضاً فى درجات الحرارة مؤكداً أن الأمر كان يتطلب من وزارة الكهرباء والطاقة توضيح الاسباب الحقيقية التى وراء زيادة فترات انقطاع الكهرباء واصدار بيانات اعلامية بصفة مستمرة توضح فيها جميع المعلومات الخاصة بالمناطق والتوقيتات الزمنية المتعلقة بقطع التيار الكهربائي.

وطالب لبرلماني بضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات للقضاء عليها.