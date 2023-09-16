ضحايا العاصفة دانيال في الغربية.. قرار عاجل بشأن "متضرري ليبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارًا عاجلًا بشأن أسر ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا خلال الأيام الماضية,

ووجه المحافظ مديري مديريات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بحصر وتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بأسر ضحايا الفيضانات التى اجتاحت مدينة درنة شرقى ليبيا إثر العاصفة "دانيال" وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم.

في السياق وجه محافظ الغربية رسالة طمأنة لأسر الضحايا، بأن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الجهود والإجراءات والتي تضمنت قيام وزارة الهجرة بتوفير أرقام يمكن من خلالها أن يقوم الأهالي بالإبلاغ عن أسماء ذويهم سواء المتوفين أو المصابين للمساعدة، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التعليم بإعفاء أبناء الضحايا من مصروفات التعليم وتوفير المستلزمات الدراسية بجانب توفير الدعم العيني والمادي بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لتقديم إعانات ومساعدات عاجلة، بخلاف الإسراع في إجراءات صرف الإعانات الاستثنائية التي قررتها وزارة التضامن الاجتماعي.