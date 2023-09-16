شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تشيد بقرارات الرئيس السيسي.. وتؤكد: أسعدت ملايين المصريين وأثلجت صدورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلاً من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300، مؤكدًا حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجًا، معقبًا: "القرارات أسعدت ملايين المصريين وأثلجت صدورهم".

وأضافت إيلاريا حارص في بيان لها، أن قرارات الرئيس السيسي تعكس انحيازه للمواطن البسيط وتؤكد أنه قريب منه ويشعر بحجم الأعباء التي يعيشها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على الاستجابة لكل احتياجات المصريين.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم، أسعدت الملايين من المصريين، مضيفًا: "حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي تسهم في مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين".

وأشارت إلى أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه الدائم على النهوض بحياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، والعمل على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

وجاءت القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم، والتي جاءت كالتالى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.