شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة حقوق الإنسان: قرارات الرئيس تساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنه حقوق الانسان مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمدينة، حيث وجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلاً من "3500" جنيه، بالإضافة إلى عدد من القرارات الاقتصادية الأخرى التي تعكس حرص الرئيس على دعم الملايين من البسطاء في مواجهة الأعباء المعيشية التي أخلفتها الأزمة الإقتصادية العالمية.

وقال "البنا"، إن قرارات الرئيس أدخلت السعادة والرضا على نفوس المصريين، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنون، مشيدا بحرص الرئيس على تقدير جهودهم في تحمل هذه الأعباء، حيث وعد الرئيس بعبور هذه الأزمة قريبا لتتمكن مصر من مواصلة معركة التنمية والتطوير التي بدأتها قبل ١٠ سنوات، والتي لم تتراجع عنها أبدأ رغم التحديات الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب أن ما يحدث في محافظة بني سويف شهدت محافظات الصعيد، هو نبذة عما يحدث في جميع محافظات الصعيد التي عانت من الإهمال وغياب التنمية، مؤكدا أن الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت معالم جنوب مصر، في إطار خطة التنمية الشاملة مشيرا إلى التنمية أصابت جميع القطاعات حيث تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق، وإنفاق 32 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ 365 كوبري ونفقا، وتنفيذ 14 مدينة جديدة، وإنشاء 188 ألف وحدة سكنية.

وتابع النائب أنه تم إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وإنشاء مشروع بنبان في محافظة أسوان، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، تم توصيل الغاز إلى حوالي 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ 121 مشروعا لمياه الشرب، و224 مشروعات لخدمات الصرف الصحي، فضلا عن تنفيذ 10 مجمعات صناعية، بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.