شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرارات السيسى بزيادة الأجور والمعاشات استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التى ألقاها أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.

وأكد " خضراوى "، أن هذه القرارات التاريخية تؤكد حرص الرئيس على السيسى دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن هذه القرارت أسعدت الملايين من المواطنين المصريين وأسرهم.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن قرارات الرئيس السيسي التى فاجأ بها كل المصريين بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية، مؤكداً أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير على كل المصريين.

ووصف المهندس عبد السلام خضراوى هذه القرارات بأنها قرارات استثنائية وعظيمة، موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى الذى يواصل العمل ليلاً ونهاراً من اجل اسعاد كل المصريين وتحقيق جميع احلامهم وتطلعاتهم.