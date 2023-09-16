سليمان: لتشكيل تحالف بين الدول المتضررة من النزوح للضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل

لفت رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال سليمان​، إلى أنّ "​قبرص​ تطرح الصّوت على ​الاتحاد الأوروبي​ و​الأمم المتحدة​، للتّحذير من مشكلة النازخين السوريين وانهيار لبنان!". وأكّد، في تصريح، أنّه "ينبغي التّنسيق بين الدّول المتجاورة المتضرّرة من ​النزوح السوري​، بغية تشكيل تحالف للضّغط على ​المجتمع الدولي​، لإيجاد حلّ لهذا الموضوع، ومناقشة الإجراءات والتّدابير الّتي يجب اعتمادها داخل كلّ دولة ومع الهيئات الدّوليّة المُشار إليها".

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